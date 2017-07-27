"الآثار": ضبط 204 عملات أثرية أثناء محاولة تهريبها بجمارك سفاجا

كتبت- نسمة فرج:

أعلنت الدكتور أيمن العشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية، ضبط 204 عملات أثرية تعود لعصور مختلفة من التاريخ المصري، أثناء محاولة تهريبها داخل البلاد قادمة من دبي.

وقال عشماوي في بيان اليوم الخميس، إن الوحدة الأثرية بجمارك ميناء سفاجا التابعة لوزارة الآثار ضبطت العملات وقامت بمصاردتها طبقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010.

وقال أحمد الراوي، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، إن العملات المضبوطة بها 17 عملة معدنية تعود للعصر اليوناني الروماني وعملة واحدة معدنية تعود للعصر الأموي واثنتان من العصر العثماني بالإضافة إلى 10 عملات تعود لعصر أسرة محمد علي باشا.

فيما أوضح محمد عتمان، مدير عام المنافذ البحرية، أن الوحدة الأثرية نجحت كذلك في ضبط كتاب أطلس خرائط قديم إصدار عام 1922 تمت مصادرته لصالح الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية طبقا لقانون حماية المخطوطات رقم 8 لسنة 2009 والمعدل بالقانون رقم 200 لسنة 2014.

وأكد عتمان، أنه تم ضبط عدد من العملات القديمة تخص بعض الدول الأجنبية وتم مصادرتها طبقا للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 والذي ينص على حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير شرعية

