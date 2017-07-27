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محافظ كفر الشيخ يبحث عمليات رصد الملوثات بأنواعها

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مصراوي Masrawy

محافظ كفر الشيخ يبحث عمليات رصد الملوثات بأنواعها

04:53 م الخميس 27 يوليو 2017

محافظ كفر الشيخ يبحث عمليات رصد الملوثات بأنواعها

اجتماع محافظ كفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

بحث اللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، مع الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برئاسة الدكتور محمود حسين، عمليات رصد وتتبع الملوثات بكافة أنواعها، ورصد التعديات ومراقبة التغيرات على الأراضي بالمحافظة، ورصد ومراقبة ورسم خرائط للنظم الايكولوجية المختلفة.

كما بحث محافظ كفر لشيخ، مع مسئولي هذه الهيئة، إنتاج خرائط استثمارية لكافة المجالات وبخاصة الأنشطة الساحلية والبحرية والاستزراع السمكي، ودعم نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقات الاستشعار عن بعد في الدراسات البيئية بالمحافظة، وتحقيق التنمية المستدامة لبحيرة البرلس وتنمية الثروة السمكية وتطوير وحماية المصائد.

وبحث دراسات استخدامات الأراضي، ودراسات تقييم التربة والاستصلاح الزراعي، ودراسات تقييم الخامات والثروات المعدنية، ودراسات المياه الجوفية لتحديد الخزانات الجوفية بأعماق التربة، وادارة المخلفات.

قال محافظ كفرالشيخ، إن هذا اللقاء جاء تفعيلاً لبرتوكول التعاون المشترك لتنمية بحيرة البرلس وحماية المصائد والاستزارع السمكي والثروة السمكية بين محافظة كفر الشيخ ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ممثلًا محافظ كفرالشيخ يبحث تطوير وحماية الثروة السمكية والمصائد وزيادة الحاصلات الزراعية والحفاظ على البيئة مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الذي تم توقيعه بوزارة التعليم العالي، والبحث العلمي في 6 فبراير الماضي.

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يجري تنفيذ خطة الدولة للتنمية على كافة المستويات والاستفادة من كافة نتائج الدراسات والمشروعات البحثية وقواعد البيانات والمعلومات التي تقوم بها الهيئة القومية للإستشعار من البعد وعلوم الفضاء مستخدمةً فى ذلك أحدث التكنولوجيات وتطبيقاتها بوضع استراتيجية بالنهوض بالمحافظة خلال الخمس سنوات المقبلة.

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