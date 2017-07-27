وزير النقل: الانتهاء من تطوير 46 مزلقان سكة حديد بالشرقية وخطة لتأهيل القضبان

الشرقية – فاطمة الديب

أعلن الدكتور هشام عرفات، وزير النقل والمواصلات، الانتهاء من تطوير 46 مزلقانًا من إجمالي 108 مزلقانات سكة حديدية بمحافظة الشرقية، مشددًا على ضرورة عدم التوسع في إقامة مزلقانات جديدة، والانتهاء من تطوير الموجودة حاليًا، وإعادة تأهيل القضبان وتوعية المواطنين بالحفاظ عليها وعدم سرقتها.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير، اليوم الخميس، لديوان عام محافظة الشرقية، ولقائه بالمحافظ اللواء خالد سعيد، بحضور عدد من أعضاء مجلس النواب، ورئيس هيئة الطرق والكباري، ورئيس هيئة سكك حديد مصر، وعدد من مديري المديريات الخدمية.

وأضاف الوزير، أنه جاري الانتهاء من مشروع "كهربة الإشارات" بخط السكك الحديدية "بنها - الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد" بتكلفة 4 مليارات و500 مليون جنيهًا، موضحًا أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا لتطوير السكك الحديدية؛ لتأمين الطرق من الحوادث وزيادة حركة البضائع والتجارة بما يُحقق التنمية المستدامة.

ووافق الوزير، على رفع كفاءة طريق "بلبيس – القاهرة" بطول 40 كيلو متر وتطويره بـ4 حارات، مؤكدًا الانتهاء من وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ مشروع "القطار المُكهرب" بمدينة العاشر من رمضان والعاصمة الإدارية الجديدة؛ لتخفيف حركة النقل الموجودة على طريق "القاهرة – الإسماعيلية" وخدمة مدينة العاشر.

من ناحيته، أكد اللواء خالد سعيد، محافظ الشرقية، ضرورة التنسيق بين هيئة السكة الحديد والمحافظة؛ للعمل على استغلال الأراضي التي تقع بحرم السكة الحديد داخل المحافظة، واستغلالها بالنفع بما يعود على مشروعات المحافظة.

وطالب المحافظ، وزير النقل، بضرورة إجراء صيانة عاجلة ورفع كفاءة الطرق التابعة للهيئة؛ نظرًا لتردي أوضاعها وسوء حالتها، كما اقترح المحافظ، إنشاء نفق بري مكان نفق محطة السكة الحديد بميدان "عرابي" والمُحتل من الباعة الجائلين، ليُساهم في الربط بين شرق وغرب المدينة، ويعمل على فك الإختناقات المرورية.

كما شهد الاجتماع، الموافقة على ازدواج طريق "الزقازيق – ههيا – أبو كبير – فاقوس – الصالحية القديمة" بطول 60 كيلو مترًا، وإنشاء طريق دائري لمدن الزقازيق، وبلبيس، وفاقوس، وإنشاء كوبري بمدخل مدينة بلبيس.