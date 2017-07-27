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بوابل من الأعيرة النارية.. مزارع قناوي يقتل كل أفراد عائلته وينتحر

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مصراوي Masrawy

بوابل من الأعيرة النارية.. مزارع قناوي يقتل كل أفراد عائلته وينتحر

04:45 م الخميس 27 يوليو 2017

بوابل من الأعيرة النارية.. مزارع قناوي يقتل كل أفراد عائلته وينتحر

مديرية أمن قنا

قنا - عبدالرحمن القرشي :

أطلق مزارع، اليوم الخميس، النيران على زوجته ونجلخ زوجة نجله وحفيديه، ثم قتل نفسه منتحرًا.

كان اللواء صلاح حسان، مدير أمن قنا، قد تلقى إخطارًا بانتحار "م.ح"، 65 عامًا، مزارع، بإطلاق النيران على نفسه، بعد أن أطلق وابلًا من الأعيرة النارية على عائلته، وتسبب في مقتل زوجته، ونجله أحمد 37 عامًا، وزوجة نجله، وإصابة حفيدية فاطمة 4 سنوات، وشقيقها 3 سنوات.

وفرضت الأجهزة الأمنية طوقًا أمنيًا، حول المنزل بقيادة اللواء عادل مخيمر، مدير أمن قنا لقطاع شمال قنا، كما أمر اللواء صلاح حسان، بتشكيل فريق بحث من المباحث العامة والجنائية لتفسير ملابسات الواقعة.

وفي سياق متصل، أفادت التحريات الأولية بإصابة المتهم بحالة اضطراب نفسي منذ 3 سنوات وحجزه بعدة مستشفيات نفسية، ولكنها لم تفلح في تقويمه نفسيًا.

وقال أهالي القرية خلال تحريات المباحث، إن المتهم كان دائم الشجار مع أسرته والصبية بشوارع القرية بسبب اضطرابه النفسي.

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