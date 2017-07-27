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بالفيديو .. قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين بعد دخولهم المسجد الأقصى

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مصراوي Masrawy

.. قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين بعد دخولهم المسجد الأقصى

04:20 م الخميس 27 يوليو 2017

بالفيديو .. قوات الاحتلال تعتدي على الفلسطينيين بعد دخولهم المسجد الأقصى

دخل الآلاف من الفلسطينيين، إلى المسجد الأقصى (1)

القاهرة - (مصراوي):
اقتحمت قوات الاحتلال المسجد الأقصى واعتدت على الفلسطينيين الذين دخلوه، واندلعت مواجهات عند باب حطة بعد أن دفعت بقوات معززة استعملت قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت ضد المصليين.

واندلعت مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال بعد اعتداء جنود الاحتلال على الفلسطينيين، ما أوقع عددًا من الإصابات في صفوف الفلسطينيين، بحسب موقع "عرب 48" الفلسطيني.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال اعتدت بوحشية على الفلسطينيين وأن هذا الاعتداء يأتي كانتقام لإجبار سلطات الاحتلال على الخضوع وإزالة كل والأجهزة الإلكترونية والكاميرات الذكية والجسور عن الأبواب.

وفي البداية حاولت قوات الاحتلال تقييد حرية الدخول للمسجد الأقصى، وقامت بمنع من هم دون 60 عامًا من سكان القدس من الدخول للحرم عن طريق باب الزاهرة، وكذلك منعت من ليس من سكان القدس المحتلة من الدخول، دون أي اعتبار لسنه.

دخل الآلاف من الفلسطينيين، إلى المسجد الأقصى وذلك لأول مرة منذ أسبوعين، بعد أن خضع الاحتلال الإسرائيلي وأزال جميع العراقيل التي كان قد وضعها عند بوابات المسجد الأقصى، منذ 14 يوليو الجاري، في أعقاب الاشتباك المسلح الذي استشهد على إثره 3 شبان من مدينة أم الفحم.

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مصراوي Masrawy

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