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حبس رجل وربة منزل بتهمة "الزنا".. تسببا في "فتنة الكرم" بالمنيا

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مصراوي Masrawy

بتهمة الزنا.. حبس رجل وربة منزل تسببا في "فتنة الكرم" بالمنيا

04:34 م الخميس 27 يوليه 2017

المنيا ــ ريمون الراوي:

قضت محكمة جنح مركز أبو قرقاص بالمنيا، اليوم الخميس، بحبس "ع.د.ع"، وشهرته "أشرف"، و"ن.ر.ف"، ربة منزل، لمدة عامين مع الشغل والنفاذ، لكل متهم، في قضية اتهامهما من قبل زوج المتهمة الثانية بممارسة الزنا.

وقال إسماعيل سيد، محامي المدعي بالحق المدني، نظير إسحاق أحمد، إن المحكمة ألزمت المتهمين بدفع مبلغ مليون جنيه كتعويض مؤقت في قضية "دعوى الزنا"، التي أقامها موكله.

وكان نظير إسحاق أحمد، أقام دعوى قضائية ضد "ع.د.ع"، ابن السيدة سعاد ثابت الملقبة إعلاميًا "بضحية التعرية في المنيا"، و"ن.ر.ف"، زوجة مقيم دعوى الزنا، على خلفية الأحداث التي وقعت بين عائلة مسلمة وأخرى مسيحية في القرية.

وكانت قرية "الكرم" بمركز أبوقرقاص، قد شهدت عمليات حرق لعدد من منازل الأقباط بالقرية، مساء يوم 20 مايو 2016، على خلفية ذيوع شائعة عن علاقة عاطفية بين ربة منزل متزوجة وشاب قبطي متزوج.

واتهمت سعاد ثابت، 68 سنة ربة منزل، طليق السيدة المسلمة وشقيقه ووالدهم بتعريتها بعد تمزيق كامل ملابسها وضربها أمام منزلها وحرق المنزل، وحررت محضرًا بهتك عرضها.

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مصراوي Masrawy

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