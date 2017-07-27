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100 مليون جنيه لإزالة الكثبان الرملية من طرق الوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

100 مليون جنيه لإزالة الكثبان الرملية من طرق الوادي الجديد

04:27 م الخميس 27 يوليو 2017

100 مليون جنيه لإزالة الكثبان الرملية من طرق الوادي الجديد

المهندس نصر محمد طبيخ مدير الهيئة العامة للطرق وال

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أعلنت مديرية النقل بالوادي الجديد، اليوم الخميس، إطلاق مشروع لإزالة وكسح الكثبان الرملية والغرود الصحراوية بالطرق السريعة في نطاق المحافظة.

قال المهندس نصر محمد طبيخ، وكيل وزارة النقل مدير فرع هيئة الطرق والكباري بالوادي الجديد، في تصريح لـ"مصراوي"، إنهم يستهدفون إزالة جميع الكثبان الرملية التي غطت جوانب الطرق السريعة بالمحافظة، خصوصًا طرق "(بغداد – الأقصر)، (الخارجة – أسيوط)، و(الداخلة – شرق العوينات)".

أكد "طبيخ" أن الهيئة تستعد حاليًا لتنفيذ المشروع بالتنسيق مع المحافظة، لحل مشكلة زحف الرمال على الطرق، والتي أدت في بعض الأحيان إلى دفن الطرق بشكل نهائي، مما تسبب في وقوع العديد من الحوادث الطرق، إذ تتجمع الكثبان الرملية على جانبي الطريق بعرض 15 مترًا.

وأشار "طبيخ" إلى أن المشروع ينفذ على عدة مراحل، بحيث تضمنت المرحلة الأولى منه، اعتماد 100 مليون جنيه، على أن تستكمل المرحلة الثانية العام المالي المقبل، لإنهاء هذه المشكلة التي عاني منها أبناء الوادي الجديد لسنوات طويلة مضت.

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