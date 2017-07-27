هشام محمد يظهر في الأهي للمرة الأولى (صور)

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ظهر هشام محمد، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجديد، داخل أروقة القلعة الحمراء، للمرة الأولى منذ التوقيع على عقود انضمامه له.

ومن المنتظر أن يشارك هشام محمد، في مران الأهلي اليوم الخميس، المقرر انطلاقه في تمام السادسة مساءً على ملعب مختار التتش بفرع النادي في الجزيرة.

وحصل الأهلي على توقيع هشام محمد صاحب الـ27 عامًا، لمدة 5 سنوات مقابل 6 ملايين جنيه، قادمًا من صفوف فريق مصر للمقاصة، بالإضافة إلى حصول الفريق الفيومي على خدمات أثنين من لاعبي القلعة الحمراء على سبيل الإعارة لمدة موسم.