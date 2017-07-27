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بالصور- بإطارات السيارات وجذوع الأشجار.. البورسعيدية يتأهلون للكليات العسكرية 04:19 م الخميس 27 يوليو 2017

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بورسعيد - طارق الرفاعي:مجموعة من الشباب يلبسون ملابس شبه موحدة على شاطئ بورسعيد، يجرون على الرمال، ويمارسون بعض التدريبات باستخدام إطارات السيارات وجذوع الأشجار، وعدد من الحواجز بصورة شبه اليومية، ليس فقط بهدف ممارسة الرياضة واكتساب عناصر اللياقة البدنية المختلفة، ولكن لتحقيق حلمهم بتجاوز اختبارات الكليات العسكرية والالتحاق بإحداها.ويتوافد مئات الشباب خلال تلك الفترة من كل عام على مراكز اللياقة البدنية وكمال الأجسام، للاشتراك ببرامج التأهيل للكليات العسكرية، التي تنظمها تلك المراكز وتجني من خلالها مكاسب عديدة، إذ تعتبر بمثابة موسمًا للكثير منها مستغلين سعي الشباب لتحقيق حلمهم في الانضمام للكليات العسكرية وارتداء بدلة ضابط القوات المسلحة أو الشرطة، إلا أن الوضع على شاطيء بورسعيد مختلفًا.أكثر فائدةيقول محمد صلاح، إنه لجأ للالتحاق ببرامج التدريب على الشاطئ، نظرًا لأنها أكثر فائدة كما أن أسعارها مناسبة للشباب من محدودي الدخل، مقارنة بأسعار المراكز الأخرى التي تستغل الشباب، وتلعب على أوتار تحقيق حلم الانضمام لكلية عسكرية.أقل سعرًااتفق معه خالد يوسف، قائلًا: "التدريب على الشاطئ أكثر فائدة في رفع معدلات اللياقة البدنية من خلال استخدام مقاومة المياه والرمال، بجانب أن سعر البرنامج أقل بكثير من مثيله في مراكز التأهيل داخل الصالات التي تجاوزت الـ1000 جنيه في بعض المراكز، وهو مبلغ يعجز الكثير من الشباب عن تحقيقه".الأجواء والمللمصطفى حسن، يضيف أن الأجواء على الشاطئ تساعده في التدريب بقوة أكثر وتحجب عنه الشعور بالملل، بجانب أن التدريب علي الشاطئ مفيد جدًا في رفع معدلات اللياقة البدنية، مطالبًا المحافظة بتحديد أماكن ثابت بطول الشاطئ لممارسة الشباب الرياضة بعدما احتلت الكافتيريات الشاطئ وأضاعت جماله.45 يومًايقول الكابتن محمود سامي، مدرب فنون قتالية، إن التدريب على الشاطئ يعتبر من أهم التدريبات لأي شخص يلعب رياضة وتمثل الوحدة التدريبية عليه 3 أضعاف أي وحدة تدريبية أخرى، مشيرًا إلى أن برنامج التأهيل للكليات العسكرية يستمر 45 يومًا لتدريب الشاب على جميع المهارات النفسية بجانب رفع مستوى عناصر اللياقة البدنية لاجتياز اختبارات الكليات العسكرية.قفزة الثقةويؤكد "سامي" إتمام التدريب على قفزة الثقة التي يخشاها الشباب عند تقدمهم لاختبارات الكليات العسكرية، إذ تخضع لبرنامج خاص بها، يبدأ من القفر من ارتفاع مترين حتى يصل المتدرب إلى القفز من ارتفاع 7 أمتار، وبذلك يجتاز مسافة أعلى من المطلوب اجتيازها باختبارات الكليات العسكرية،​وهي 6 أمتار فقط.450 جنيهًاويوضح "سامي" أنه لجأ لاستخدام الشاطئ للتدريب على الفنون القتالية للأطفال والنساء والشباب، بجانب اللياقة البدنية والتخسيس، وكذلك التأهيل للكليات العسكرية كالشرطة والحربية، كون بورسعيد من أجمل محافظات مصر وتعتبر محافظة سياحية وهي فرصة للترويج سياحيًا للمحافظة واستغلال شاطئها الجميل في أمور مفيدة للشباب وصحتهم، بجانب التأكيد على أن هناك شباب يعملون ويجهتدون ويتدربون من أجل تحقيق حلمهم، وليس الكل يهوى الجلوس على المقاهي، كما يردد البعض ويحاول إلصاق ذلك بشباب بورسعيد.ويشير مدرب اللياقة البدنية إلى أن البرنامج نُظم بسعر رمزي وهو 450 جنيهًا فقط، تدفع مرة واحدة طوال مدة البرنامج وهي 45 يومًا،​الذي يتضمن قفزة الثقة والبرنامج الرياضي بالكامل.

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