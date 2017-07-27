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رئيس "إفريقية النواب" يشيد بإحباط الجيش محاولة ارهابية بالمنطقة الشمالية

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مصراوي Masrawy

رئيس "إفريقية النواب" يشيد بإحباط الجيش محاولة ارهابية بالمنطقة الشمالية

04:19 م الخميس 27 يوليو 2017

النائب مصطفى الجندي

كتب - أحمد علي:

أشاد النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، بنجاح القوات المسلحة المصرية الباسلة فى إحباط محاولة إرهابية خسيسة لاستهداف إحدى الوحدات العسكرية بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية.

ونوه الجندي -في بيان اليوم الخميس- بأن المحاولة الإرهابية قامت بها سيارة دفع رباعي مفخخة ومحملة بأكثر من 1.5 طن من المواد شديدة الانفجار لاقتحام إحدى الوحدات، حيث قامت عناصر التأمين والحراسة بالتعامل الفوري مع السيارة وبادرت بإطلاق النيران عليها، مما أدى إلى تصفية سائقها الذى كان يرتدي حزاما ناسفا.

كما أشاد الجندي بقدرة وكفاءة عناصر المهندسين العسكريين فى التعامل مع العربة المحملة بكميات من البراميل بها مواد شديدة الانفجار والذخائر بإبطال مفعولها، وكذلك كميات من الأجزاء والقطع المعدنية لإنتاج أكبر كمية من الشظايا لإحداث أكبر خسائر ممكنة، لافتا إلى أن ذلك الأمر يؤكد بكل جلاء كفاءة ويقظة واحترافية رجال القوات المسلحة واستعدادهم الدائم للتعامل بكل حسم للتصدى لكافة المحاولات الإرهابية التى تسعى للنيل من استقرار الدولة المصرية والشعب المصرى واستهداف مؤسساتها الوطنية.

وقال الجندي إن العقيدة الراسخة داخل قواتنا المسلحة الباسلة تؤكد أن لديها أبطال بواسل لديهم القدرة والكفاءة على حماية الدولة المصرية والحفاظ على حدودها وسلامتها ومواجهة الإرهاب وجميع التنظيمات والجماعات الإرهابية بكل فدائية متوجها بالتحية والتقدير لقوات الجيش والشرطة فى حربهم الناجحة ضد ظاهرة الإرهاب الأسود.

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مصراوي Masrawy

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