سجائر تارجت..أول انتاج الشراكة بين المنصور الدولية للتوزيع والشركة الشرقية للدخان

القاهرة -(مصراوي):

طرحت شركة المنصور الدولية للتوزيع والشركة الشرقية للدخان (أيسترن كومباني) منتجا جديدا في الأسواق وهو سجائر تارجت العالمية.

ويأتي المنتج الجديد في إطار الشراكة بين شركة المنصور الدولية للتوزيع بخبراتها التسويقية والتوزيعية التي تمتد لأكثر من خمسة وعشرين عاماً من العمل في أفضل وأجود أنواع السجائر العالمية، وأكثرها مبيعاً في السوق المصري، وعلي الجانب الأخر الشركة الشرقية للدخان أكبر شركة في الشرق الأوسط لإنتاج وتصنيع السجائر ومنتجات التبغ.

وتم توقيع عقد الشراكة بين الشركتين يوم الأربعاء 26 إبريل الماضي بحضور كل من مصطفي عبود العضو المنتدب لشركة المنصور الدولية للتوزيع ومحمد عثمان هارون رئيس مجلس إدارة الشركة الشرقية للدخان وبحضور عدد من قيادات ومديري الشركتين.

ووفقاً لبنود التعاقد فقد حرصت الشركتان علي تقديم سجائر بمواصفات وجودة عالية وبسعر في متناول الجميع؛ حيث أن سعر سجائر تارجت التي تم طرحها في الأسواق بلغ 12.95 جنيهاً فقط، ولاقت السيجارة الجديدة قبول واستحسان بين مدخنيها، وأن جودتها تضاهي أجود أنواع السجائر العالمية المطروحة في السوق وبسعر اعتبروه مفاجأة من شركة المنصور الدولية للتوزيع والشركة الشرقية للدخان.

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