11 فنانًا «اتنصب عليهم».. واحدة منهم رغبت في شراء شقة بدبي

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لا أحد معصوم من الوقوع في فخ "النصب" مهما بلغت أهميته أو شهرته أو ذكاؤه، بل في كثير من الأحيان تكون الشهرة ملجأ النصابين الأول للبحث عن ضحاياهم، ولذلك نسمع في كل فترة عن تعرض أحد الفنانين للنصب وبطرق مختلفة ومبتكرة في بعض الأحيان. ونستعرض فيما يلي عددًا من الفنانين الذين تعرضوا لعمليات نصب.

راندة البحيري

آخر من تعرض للنصب في الوسط كانت الفنانة "راندة البحيري"، حيث نشرت تجربتها أمس الأربعاء عبر إحدى الصفحات الشهيرة على موقع "فيسبوك" قائلة: "المعادي ڤيو الشروق عملوا من فترة قصيرة event كبير جدا، وطلبوا من جنات إنها تحيي الحفلة وإني أكون موجودة كضيفة شرف للحفلة. وأكيد فيه مقابل مادي لده. أنا سبت شغلي وكان سفر وقطعت السفر ده، ونزلت أعمل لهم دعاية لمنتجهم، وفهمت كويس عن المشروع واتكلمت عنه في أكتر من محطة تليفزيونية واستغلوني في جميع دعاياتهم واستغلوا وجودي واسمي وبعد ما الشغل خلص. اختفوا ومادوليش حقي المتفق عليه. عايزه أعرف. هل الوسيط اللي بيني وبينهم هو السبب، وهو اللي نصب عليّ. ولا هم شخصيا. لإنهم لو عملوا حركة زي كده ونصبوا على ممثلة ليها اسمها، يبقي هيعملوا إيه في البني آدمين اللي اشتروا واللي هيسلموهم شققهم المفروض؟؟؟؟ عموما أنا منزله البوست ده علشان عايزه أعرف هل الوسيط هو اللي سرقني. ولا هم شخصيا. ومستنيه رد منهم، لإن مافيش حد فيهم بيرد على تليفونه. وإن شاء الله خير"، موضحة أنها ليست المرة الأولى التي تكشف فيها ذلك، ولكنها قالت ذلك عدة مرات سابقة.

2- هاني شاكر

تعرض الفنان هاني شاكر للنصب من قبل متعهد الحفلات التونسي عز الدين الباجي، حيث حصل على 6500 دولار، لحجز فندق خاص لـ"شاكر"، بجانب تذاكر السفر والقيام بـ3 حفلات في تونس، وذلك لحين حصوله على الموافقة وتحويل الأموال إليه، وكان الأمر برمته، ما هو إلا عملية نصب محكمة، تعرض لها أمير الغناء العربي، بعدما اكتشف أنه لا وجود لأي حفلات في تونس بالأساس.

3- شيرين عبد الوهاب

كشفت تقارير لبنانية عن تعرض الفنانة شيرين عبد الوهاب لعملية نصب في مبلغ "نصف مليون دولار"، لشراء شقة لها بدبي. وحول التفاصيل نشرت مجلة "زهرة الخليج"، مقطعًا صوتيًّا للفنانة شيرين، تعلن خلاله تعرضها لعملية نصب بالإمارات.

وقالت شيرين خلال المقطع: "صباح الخير يا أستاذ ربيع.. الله يخليك... معلش أنا باتعبك معايا بس أنا عاوزاك تنزل صورة ليا أنا وعلي في فرحه، وتكتب عن لساني إن هو دا النصاب اللي نصب عليا علشان عايزه الناس كلها تبقى عارفة شكله، لأنه عمال يمطوح فيا كل شوية"، وأضافت: "أنا خلاص رفعت قضية.. وهو دلوقتي هربان بالفلوس.. بس كمان عايزة الناس تبقى عارفة شكله، علشان أي فنان هو بيضحك عليه أو بينصب عليه يبقى عارف إن الإنسان دا نصاب".



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4- سلمى صباحي

تعرضت المطربة سلمى صباحي، لعملية نصب كانت ستدخل على أثرها السجن، حيث تورطت في عملية نصب عبر الإنترنت، وتم اتهامها بتحصيل مبالغ مالية بلغت 170 ألف دولار، من عمليات التسويق الإلكتروني، بجانب الفنان أحمد فهمي، وقالت صباحي بعدها إنها هي من تعرضت للنصب، وإنها لم تشارك في هذه العملية، وهو ما ثبت صحته بعد ذلك، وحصلت على البراءة.



5- ماجدة الصباحي

في عام 2015، تقدمت الفنانة الكبيرة ماجدة الصباحي ببلاغ للنائب العام، تتهم فيه شخصًا بالنصب عليها في مبلغ وصل إلى 20 مليون جنيه. وجاء ذلك بعدما حصل على المبلغ مقابل أجر شهري لأحد المطاعم بالحي التجاري، الذي تملكه بمدينة السادس من أكتوبر.



6- يوسف شعبان

بينما تعرض الفنان يوسف شعبان لعملية نصب من قبل منظم المهرجان الدولي للفيلم القصير والشريط الوثائقي بالدار البيضاء في المغرب محمد المشترى. ووجه "المشترى" دعوة تكريم للفنان في المهرجان، وقرر الفنان قبولها بشكل سريع، وأعرب عن شكره لمنظم المهرجان، وحصل "المشترى" من العديد من الصحفيين على مبلغ 5500 دولار، باسم المهرجان، الذي اتضح أنه وهمي، ليتم تحرير محضر ضده ومنعه من السفر خارج المغرب.



عملية النصب الكبيرة.. 5 فنانين ضحايا

سنستعرض هنا عملية نصب كبيرة وجماعية، سقط ضحيتها كل من الفنان هاني رمزي، وأحمد رزق، ونصر محروس، وهاني محروس، والسيناريست أحمد عبد الله.

وجاء ذلك في 2006 عن طريق إحدى شركات البناء والإسكان، بقرية بنت السلطان بالكيلو 14 زعفرانة بالعين السخنة، حيث تم عمل حملات إعلانية تسويقية للشركة الوهمية، وقرر العديد من الفنانين طلب وحدات سكنية داخل القرية، ودفعوا مبالغ مالية كبيرة بشكل مستمر بجانب 10% للصرف على أعمال القرية، حتى توقفت جميع الأعمال داخل القرية، بشكل مفاجئ.

وتقدم عدد من الفنانين لتقديم الكثير من الشكاوى ضد أصحاب الشركة، ليرد المهندس الخاص بالإنشاءات في الشركة أنه ليس لديهم الأموال اللازمة لمواصلة العمل فى المشروع.