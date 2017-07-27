أخبار عاجلة

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم -
الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان -
دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة" -
التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز" -
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

بالصور والفيديو- الآلاف يدخلون المسجد الأقصى مُرددين "الله أكبر"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الآلاف يدخلون المسجد الأقصى مُرددين "الله أكبر"

04:13 م الخميس 27 يوليو 2017

  • عرض 3 صورة

    ab95626f51.jpg

  • عرض 3 صورة

    772390560a.jpg

  • عرض 3 صورة

    40e9c3f321.jpg

إعادة الألبوم

ننشر نصّ بيان المرجعيات الدينية في القدس حول استئناف الصلاة في الأقصى

الألبوم التالى

ننشر نصّ بيان المرجعيات الدينية في القدس حول استئناف الصلاة في الأقصى

القاهرة- (مصراوي):

دخل آلاف المصلون إلى المسجد الأقصى، عصر اليوم الخميس، ورفعوا العلم الفلسطيني على المسجد، بعد أن اضطرت قوات الاحتلال إلى فتح باب حطة الذي أدى بقاء إغلاقه إلى مواصلة المصلين الاعتصام أمام بوابات المسجد الأقصى رافضين الدخول إلا بفتحه، حسبما ذكرت وكالة "معًا" الفلسطينية.

وكانت المرجعيات الدينية والمصلون في المسجد الأقصى رفضوا الدخول إلى المسجد عند صلاة عصر اليوم كما كان مقررا في السابق، بعد أن رفضت قوات الاحتلال فتح باب حطة، ومنعت حراس المسجد الاقصى من فتحه.

وشهد المسجد الأقصى توافد أعداد كبيرة من المصلين تلبية لدعوات وجهتها المرجعيات الدينية، للاحتشاد والمشاركة في الدخول للمسجد.

وكان الاحتلال وضع بوابات الكترونية في أعقاب عملية إطلاق النار التي نفذها ثلاثة فلسطينيين عند أبواب المسجد الأقصى في 14 مايو- ايار الحالي، وعلى إثر ذلك رفض الفلسطينيون الدخول للمسجد إلا بعد إزالة الاحتلال لهذه البوابات.

شاهد الفيديو: 


 

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الجزيرة تستنكر تصريحات نتنياهو ضدها

    أخبار

  • الاحتلال يفتح باب حِطة وآلاف المُصلين يدخلون إلى المسجد الأقصى

    أخبار

  • الكسواني: لا صلاة في المسجد الأقصى إذا لم يفتح باب حطة

    أخبار

  • الاحتلال يستمر في إغلاق باب "حطة" وحراس الأقصى ينسحبون

    أخبار

إعلان

18912925a1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم

الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان

الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان

دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة"

دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة"

التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز"

التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز"