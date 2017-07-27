الاحتلال يفتح باب حِطة وآلاف المُصلين يدخلون إلى المسجد الأقصى

القاهرة- (مصراوي):

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "معًا" بفتح قوات الاحتلال الإسرائيلي باب حطة، ودخول آلاف المُصلين إلى المسجد الأقصى، قبل دقائق من موعد صلاة العصر، بعد غياب طال نحو أسبوعين.

وكان المقدسيون رفضوا دخول المسجد الأقصى لأداء صلاة العصر، الخميس، إثر منع شرطة الاحتلال بعد ظهر اليوم، حراس المسجد الأقصى من فتح باب حطة .

وأفاد شهود عيان بأنه بعد دخول عدد من حراس المسجد وموظفي الأوقاف إلى المسجد الأقصى، لتهيئته للمصلين الذين كان من المفترض دخولهم عند صلاة العصر، حاولوا فتح باب حطة، لكن الشرطة الإسرائيلية منعتهم من ذلك.

وقال مسؤول الإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، فراس الدبس إن توترا حدث ظهر اليوم، عند إحدى بوابات المسجد الأقصى، بعد منع الشرطة حراسا في المسجد الأقصى من دخوله.

وكانت المرجعيات الدينية قد أكدت على وجوب إعادة فتح جميع بوابات المسجد الأقصى وعددها تسعة.