المالية: 21.6% تراجعًا فى عائد أذون الخزانة خلال الأسبوع الماضي

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كشفت بيانات صادرة من وزارة المالية عن تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة المحلية بنسبة بلغت نحو 21.6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

وأشارت بيانات الوزارة إلى انخفاض متوسط العائد على أذون أجل 273 يوم، 86 نقطة أساس، ليسجل 21.5%، كما انخفض متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً، 59 نقطة أساس، ليسجل 21.6%.

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فيما ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 364 يوم 72 نقطة ليسجل21.7%.

ويتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.