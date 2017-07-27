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بيان النجاح.. رحلة عذاب الطلاب وأولياء الأمور في القليوبية (صور)

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بيان النجاح.. رحلة عذاب الطلاب وأولياء الأمور في القليوبية (صور) بيان النجاح.. رحلة عذاب الطلاب وأولياء الأمور في القليوبية (صور)

التحرير

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طوابير تمتد لأمتار تحت أشعة الشمس الحارقة، تظن للوهلة الأولى أنها لمواطنين يبحثون عن مواد تموينية أو الخبز المدعم، لكنها رحلة "عذاب" يعيشها الطلاب وأولياء الأمور، تستمر ساعات لاستخراج بيان النجاح من مديرية التربية والتعليم بمدينة بنها بمحافظة القليوبية.

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تقول الحاجة نادية، إنها حضرت منذ الثامنة صباحا، وانتظمت في الطابور حتى الثانية ظهرا؛ لاستخراج البيان وسط معاملة سيئة من الموظفين، لافتة إلى أنها حضرت بعد فشل نجلها في الحصول على تلك الورقة رغم حضوره 4 مرات، متسائلة: "أين وكيل وزارة التعليم بالقليوبية؟".

ويضيف الطالب "محمد إ."، أنه حضر "من آخر الدنيا"، مطالبا بتواجد مكتب في كل إدارة تعليمية؛ تيسيرا على الطلاب ومنعا للزحام.

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"احنا في معاناة.. واقفين في طوابير لساعات طويلة" تستنكر الطالبة "أمنية. ع." عدم اهتمام موظفي المديرية بسرعة إنهاء الطلبات المقدمة إليهم "محدش عاوز يسيب المكتب المكيف ويشوف الطلبات".

يوضح الطالب "ناجي م."، أنه حضر بعد ظهور نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية، وقدم كافة الأوراق المطلوبة فأخبره موظف "استلام بيان النجاح بعد 3 أيام"، لافتا بأنه حضر في ذلك الموعد لاستلام البيان، وفوجئ عقب انتظاره ساعات تحت أشعة الشمس بنفس الموظف يخبره "تعالى بعد يومين.. البيان واقف على الختم".

وناشد الطالب مسؤولي التربية والتعليم بالمحافظة بسرعة التدخل لإنهاء تلك الأزمة "ارحمونا بدل البهدلة دي"، حسب وصفه.

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