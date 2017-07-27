أخبار عاجلة

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم -
الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان -
دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة" -
التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز" -
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

السيسي يجتمع بقائد المنطقة الشمالية: مشروعات التنميه محور اللقاء

Google+ Print
السيسي يجتمع بقائد المنطقة الشمالية: مشروعات التنميه محور اللقاء السيسي يجتمع بقائد المنطقة الشمالية: مشروعات التنميه محور اللقاء

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

في اجتماع غير مألوف ودون مناسبه عسكرية  اجتمع الرئيس عبد الفتاح اليوم مع  قائد المنطقة الشمالية العسكرية اللواء أركان حرب/ علي عادل عشماوي والذي تولي منصبه حديثا عقب وفاه القائد السابق في حادث مروري بطريق العلمين.

ووفقا للسفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية فأن اللقاء تمحور حول السق التنموي والمجتمعي لمشاركة القوات المسلحه في مخطط التنميه حيث عرض اللواء عادل عشماوي  تقريراً على الرئيس حول عدد من الأعمال الجاري تنفيذها في نطاق المنطقة الشمالية العسكرية، فيما وجه الرئيس بالالتزام بالمخططات الزمنية لما يتم تنفيذه من أعمال.

واشار المتحدث الرئاسي ان  الرئيس شدد على ضرورة الاهتمام بتنفيذ مشروعات تنموية في المناطق الخطرة، لتوفير مجتمعات متكاملة تتيح للمواطنين حياة كريمة.

شاهد أيضا

وأضاف المتحدث الرسمي أن  الرئيس وجه بدراسة إنشاء محور مروري جديد في محافظة الإسكندرية، لتخفيف التكدسات المرورية في مدينة الإسكندرية وتسهيل حركة نقل المواطنين.

كانت المنطقه الشمالية العسكريه أعلنت أمس عن احباط هجمه ارهابيه علي احدي وحداتها في نطاق العلمين بسيارة مفخخه تحمل طن ونصف من المتفجرات وذلك عقب ايام من الافتتاح الضخم للقاعدة العسكريه الجديده محمد نجيب والذي خصره الرئيس وعدد من قيادات عربيه بارزه  في منطقة العلمين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بعد 11 يوم إضراب.. عمال "غزل المحلة" يطالبون الرئيس السيسي بالتدخل

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

بدء المباحثات بين السيسي ونظيره التشادي

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل إلى تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية

السيسي يصل تشاد في ختام جولته الإفريقية