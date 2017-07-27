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مصر والأردن يدرسان إنشاء شركة لتصنيع لمبات «LED»

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مصر والأردن يدرسان إنشاء شركة لتصنيع لمبات «LED» مصر والأردن يدرسان إنشاء شركة لتصنيع لمبات «LED»

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ناقشت اللجنة العليا المشتركة بين والأردن والتي عقدت اليوم الخميس بالعاصمة الأردنية، عمان، برئاسة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تفعيل توصيات مجلس الأعمال المصري الأردني المشترك، وعلى رأسها إنشاء شركات لتوليد الطاقة الشمسية والرياح، ودراسة إنشاء شركة مساهمة مصرية أردنية لإنتاج وتصنيع لمبات الـLED.

وتطرقت اللجنة إلى تأسيس اتحاد يضم شركات الوساطة المصرية الأردنية العاملة في مجال الأوراق المالية، بالإضافة إلى بحث إمكانية تنظيم منتدى لرجال الاستثمار والأعمال يتم فيه التركيز على فرص الاستثمار المتبادل والفرص المتاحة في البلدين، وإمكانيات تعظيم التبادل التجاري بينهما، وإقامة معرض دائم لمنتجات الصناعات المصرية والأردنية المتميزة، بجانب قطاعات الخدمات، السياحة، النقل، الخدمات والمشاركة فب المعارض المتخصصة المقامة في البلدين بصفة منتظمة.

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يذكر أن رئيسي وزراء مصر والأردن وقعا على محضر اجتماعات الدورة الـ 27 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، وشهدا مراسم توقيع 7 مذكرات تفاهم بين الوزراء من الجانبين في مجالات تضمنت إنشاء لجنة مشتركة للشئون القنصلية، تحقيق التوأمة بين مينائي نويبع والعقبة، التعاون المشترك في مجال الشؤون الاجتماعية، التعاون بين البلدين في مجالي دعم وتطوير المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تبادل الخبرات بين وزارتي التعاون الدولي في مصر والتخطيط والتعاون الدولي في الأردن، وتوقيع البرنامج التنفيذي في مجال التعليم العالي للأعوام 2017ـ 2020.

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