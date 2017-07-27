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الجزيرة تستنكر تصريحات نتنياهو ضدها

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مصراوي Masrawy

الجزيرة تستنكر تصريحات نتنياهو ضدها

03:55 م الخميس 27 يوليو 2017

الجزيرة تستنكر تصريحات نتنياهو ضدها

الدوحة - (د ب أ):

استنكرت قناة الجزيرة القطرية، اليوم الخميس، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي قال فيها إنه يسعى إلى إغلاق مكتب الجزيرة في القدس.

وكان نتنياهو كتب على صفحته على موقع "فيسبوك" إن " الجزيرة تواصل التحريض على العنف حول الحرم القدسي. وطالبتُ عدة مرات من سلطات إنفاذ القانون إغلاق مكتب الجزيرة في القدس".

وأضاف :"إذا كان المانع في ذلك هو التفسيرات القانونية، فسأعمل على تشريع القوانين المطلوبة لإخراج الجزيرة من إسرائيل".

ووفقا لما ذكرته القناة على موقعها الإلكتروني فإنها "إذ تستنكر هذه الاتهامات الجزافية والتصريحات العدائية، ترى أنها جزء من الحملة التي تتعرض لها الشبكة حاليا والتي وصلت حد المطالبة بإغلاقها بشكل كامل من قبل دول الحصار المفروض على قطر"، في إشارة إلى والإمارات والبحرين ومصر التي قطعت الشهر الماضي علاقاتها مع قطر.

وأضاف القناة أنها "ستتابع تطورات الأمر، وتتخذ الإجراءات القانونية والقضائية المناسبة، وسوف تستمر في تغطية الأحداث التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة وغيرها من الأحداث بمهنية وموضوعية ووفقا لضوابط العمل الصحفي التي تنظمها هيئات دولية معنية بذلك، مثل هيئة البث البريطانية أوفكوم".

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