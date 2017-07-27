ننشر ضوابط وشروط التحاق الطلاب بالجامعة "المصرية اليابانية"

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا "E-JUST"، اليوم الخميس، فتح باب التسجيل للمرة الأولى لطلبة الثانوية العامة، وما يعادلها من الشهادات الأخرى في كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات (FIBH) بحد أدنى 70% لشعبتي "علمي رياضة والأدبي" ولشعبة علمي علوم 75%، و65% لطلاب مدارس المتفوقين " STEM".

من ناحيته، قال الدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة، إن الطلاب يمكنهم التقدم مباشرة للجامعة من خلال موقعها الإلكتروني، مشيرًا إلى أن الموقع يقدم للطلاب حزمة متنوعة من المنح الدراسية الحكومية والخاصة، بحيث تكون هناك مراعاة لأسبقية التقدم للمنح وتغطية مناطق جغرافية متنوعة مثل الصعيد وسيناء.

وأضاف أن الجامعة تقدم منح خاصة لطلاب المدارس الثانوية "STEM" والطلاب الوافدين، وأيضاً للمتميزين رياضيًا وفنيًا وعلميًا، فضلًا عن توفير برامج التبادل الطلابي مع اليابان والتدريب الصيفي مع الشركاء الصناعيين، لافتًا إلى أن المنح الدراسية المتاحة الآن تغطي الرسوم الدراسية وتكاليف الإقامة الجامعية.

وأوضح" الجوهري" أن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، هي جامعة حكومية ذات طبيعة خاصة وشراكة يابانية، تعتمد المعايير اليابانية في الجوانب التعليمية والبحثية والإدارية، حيث تقوم دولة اليابان بالعمل على مشاركة أعضاء هيئة تدريس من الجامعات اليابانية في التدريس لطلاب الجامعة وتوفير خبراء في الجوانب الإدارية والبحثية، واستقدام الأجهزة العلمية اللازمة لطلاب الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة اليابانية، أن كلية إدارة الأعمال الدولية والإنسانيات تهدف إلى توفير خريجين مؤهلين دوليًا، يمثلون قادة المستقبل في مجال إدارة الأعمال والإنسانيات من خلال مناهج علمية مبتكرة وطرق تدريس خلاقة.