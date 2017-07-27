إحالة مدير الإدارة الصحية بجمصة للتحقيق للتقصير والإهمال

الدقهلية - رامي القناوي:

أحال الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، مدير الإدارة الصحية بجمصة للتحقيق لثبوت اتهامه بالتقصير والإهمال في عمله، بشأن المتابعة والإشراف على جدول نوبتجيات العمل بالوحدات الصحية بمراكز شربين وبلقاس وجمصة.

جاء قرار محافظ الدقهلية عقب إطلاعه على التقرير المقدم من الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة، بشأن حملة المرور الميداني المفاجئ لجهاز الإشراف بالمديرية "المتابعة والمكتب الفني والرعاية الأساسية"، على الوحدات الصحية التابعة للإدارات الصحية في كلًا من شربين وبلقاس وجمصة.

ووجه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأن تتم التحقيقات بالإدارة العامة للشئون القانونية بالمحافظة.

من ناحيته قال وكيل وزارة الصحة، إن حملة المرور كشفت عن تغيب أطباء بوحدتي طب الأسرة بقرية الجزاير التابعة لإدارة جمصة، وبوحدة طب الأسرة بقرية السلسول، وتواجد الوحدة الإحيائية بعزبة البط التابعة لإدارة شربين مغلقة أثناء حملة المرور.

وأضاف مكي، أنه أعد مذكرة لعرضها على محافظ الدقهلية، الذي قرر إحالتهم للتحقيق ونقلهم من مكان عملهم إلى الإدارة الصحية بالمنزلة لسد العجز ولحين انتهاء التحقيقات.