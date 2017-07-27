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وزير الثقافة يلتقي وفدًا جزائريًا لبحث مشاركتهم بمعرض الكتاب

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مصراوي Masrawy

وزير الثقافة يلتقي وفدًا جزائريًا لبحث مشاركتهم بمعرض الكتاب

03:37 م الخميس 27 يوليو 2017

وزير الثقافة يلتقي وفدًا جزائريًا لبحث مشاركتهم بمعرض الكتاب

حلمي النمنم وزير الثقافة

كتبت-نسمة فرج:
التقى حلمي النمنم، وزير الثقافة، وفدًا من وزارة الثقافة الجزائرية، مساء الأربعاء؛ لبحث مشاركة الجزائر ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب 2018.

وضم الوفد حميدو مسعودي، مدير معرض الجزائر للكتاب، والسيد اولبصير الأمين العام للثقافة، وأحمد ماضي رئيس النقابة الوطنية لناشرين الكتب، ومصطفي القلوب رئيس المنظمة الوطنية لناشرين الكتب.

وقدم الوفد الخطوط العريضة التي ستعمل وزارة الثقافة الجزائرية عليها خلال مشاركتها بالمعرض، من قضايا وأفكار مطروحة للنقاش، فضلا عن الأدباء والمفكرين والفنانين المقرر مشاركتهم.

فيما طالب الناشرين بزيادة المساحات الخاصة بأنفسهم، لإتاحة الفرصة لضيوف معرض القاهرة الدولي للكتاب، علي الاطلاع علي أعمال الادب والفكرالجزائري.

من جانبه رحب وزير الثقافة، بمشاركة الجزائر باعتبارها دولة ضيف الشرف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، مؤكدا أن الجزائر دولة شقيقة وذات علاقات تاريخية مع ، مثمنا مشاركتها بالمعرض، وبثراء الافكار المطروح مناقشتها بالمعرض والتي ستقدم وجبة ثرية لكل جمهور معرض الكتاب.

ووعد وزير الثقافة، بحل أي مشكلات تواجه الناشرين الجزائريين، ورحب بكل المشاركين من الادباء والكتاب والمفكرين والفنانين الجزائرين على أرض مصر.

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