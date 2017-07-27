بعد سنوات من التوقف.. عودة "الجمعة" يوم عمل في مكتبة الإسكندرية

الإسكندرية – محمد البدري:

أصدر الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، قرارًا بتفعيل عمل مكتبة الإسكندرية أيام الجمعة من كل أسبوع، بعد سنوات من إلغاء عمل المكتبة في أيام العطلة الأسبوعية بسبب الأحداث التي تبعت ثورة 25 يناير.

وقال الفقي في بيان صحفي له، اليوم الخميس، إن القرار جاء تعبيرًا عن الاستقرار الأمني الذي تشهده مدينة الإسكندرية، وإرضاء لرغبة الباحثين في الإسكندرية، ومصر بصفة عامة، وكذا الباحثين العرب والأجانب المترددين على مكتبة الإسكندرية في عودة المكتبة للعمل مرة أخرى أيام الجمعة، لاسيما أن الباحثين يعتبرون يومي الجمعة والسبت أساسيين لأعمالهم البحثية.

وأضاف أن المكتبة ستشهد في الفترة القادمة إعادة رسم سياسات التزويد بالكتب العربية والأجنبية بعد دراسة مسحية لاحتياجات الباحثين في مصر والمنطقة العربية من الكتب والدوريات والدراسات والأبحاث، لافتًا إلى أنه طلب من كافة قطاعات المكتبة وضع خطة لخدمة الجمهور بطريقة أكثر فاعلية وحداثة عن ذي قبل تقوم على استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة عبر شبكة الانترنت.

وأشار إلى أنه أصدر قرارًا لقطاع الخدمات والمشروعات المركزية بالبدء في تطوير موقع ذاكرة مصر المعاصرة لكي يكون مناسبًا لتعليم الأطفال والنشء والشباب التاريخ الوطني المصري، وتعزيزًا لهويته المصرية مرة أخرى.

كما شدد على أن المرحلة القادمة في تطوير مشروع الذاكرة ستشمل التواصل مع مدرسي التاريخ في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية لبناء محتوى رقمي يتناسب مع مناهج التاريخ في المدارس ويقوم على خدمة مدرس التاريخ وبث مواد تعليمية وثقافية بعدة طرق وأساليب تحبب الأجيال الجديدة في التاريخ المصري.