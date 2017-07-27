أخبار عاجلة

دراسة: الشمر يخلص الجسم من السموم -
الجيش ينهي تمركزه في جرود شرق لبنان -
دفاع الضابط المتهم بحيازة مخدرات بوزارة الداخلية: "موكلي مريض بالقلب ومش بيشرب السيجارة" -
التحفظ على مكتبات "ألف" والشركة المالكة لصحيفة "ديلي نيوز" -
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية -
وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر» -
«نيسان» تطرح سيارة كهربائية جديدة في معرض إندونيسيا -
«ميتسوبيشي» تودع «لانسر» بنسخة سوداء -
القبض على مسجل خطر للاتجار في الأقراص المخدرة بالقليوبية -
رسميا.. فتح طريق "كورنيش الرياح التوفيقي" أمام مديرية أمن القليوبية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بعد سنوات من التوقف.. عودة "الجمعة" يوم عمل في مكتبة الإسكندرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بعد سنوات من التوقف.. عودة "الجمعة" يوم عمل في مكتبة الإسكندرية

03:43 م الخميس 27 يوليو 2017

الإسكندرية – محمد البدري:

أصدر الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، اليوم الخميس، قرارًا بتفعيل عمل مكتبة الإسكندرية أيام الجمعة من كل أسبوع، بعد سنوات من إلغاء عمل المكتبة في أيام العطلة الأسبوعية بسبب الأحداث التي تبعت ثورة 25 يناير.

وقال الفقي في بيان صحفي له، اليوم الخميس، إن القرار جاء تعبيرًا عن الاستقرار الأمني الذي تشهده مدينة الإسكندرية، وإرضاء لرغبة الباحثين في الإسكندرية، ومصر بصفة عامة، وكذا الباحثين العرب والأجانب المترددين على مكتبة الإسكندرية في عودة المكتبة للعمل مرة أخرى أيام الجمعة، لاسيما أن الباحثين يعتبرون يومي الجمعة والسبت أساسيين لأعمالهم البحثية.

وأضاف أن المكتبة ستشهد في الفترة القادمة إعادة رسم سياسات التزويد بالكتب العربية والأجنبية بعد دراسة مسحية لاحتياجات الباحثين في والمنطقة العربية من الكتب والدوريات والدراسات والأبحاث، لافتًا إلى أنه طلب من كافة قطاعات المكتبة وضع خطة لخدمة الجمهور بطريقة أكثر فاعلية وحداثة عن ذي قبل تقوم على استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة عبر الانترنت.

وأشار إلى أنه أصدر قرارًا لقطاع الخدمات والمشروعات المركزية بالبدء في تطوير موقع ذاكرة مصر المعاصرة لكي يكون مناسبًا لتعليم الأطفال والنشء والشباب التاريخ الوطني المصري، وتعزيزًا لهويته المصرية مرة أخرى.

كما شدد على أن المرحلة القادمة في تطوير مشروع الذاكرة ستشمل التواصل مع مدرسي التاريخ في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية لبناء محتوى رقمي يتناسب مع مناهج التاريخ في المدارس ويقوم على خدمة مدرس التاريخ وبث مواد تعليمية وثقافية بعدة طرق وأساليب تحبب الأجيال الجديدة في التاريخ المصري.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مصطفي الفقي: تيار متطرف داخل الأزهر يعيق عمل "الطيب"

    أخبار

  • "أصدقاء ديليسيبس" يروون تاريخ قناة السويس في مكتبة الإسكندرية

    أخبار

  • مركز للدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية.. والفقي: لدعم مؤسسات

    أخبار

  • بالصور.. الفقي خلال تسلمه رئاسة مكتبة الإسكندرية: "لست طالب منصب لأن

    أخبار

إعلان

e6feb54847.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين

"التعليم العالي": فتح باب التقدم لمنح برنامج "نيوتن مشرفة" للباحثين المصريين