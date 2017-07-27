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بالصور.. تكريم 177 ممرضة في الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

بالصور.. تكريم 177 ممرضة في الإسماعيلية

03:35 م الخميس 27 يوليو 2017

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الإسماعيلية_انجي هيبة:

قال اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اليوم الخميس، إنه يكن كامل التقدير والاعتزاز لدور العاملين بقطاع التمريض على مستوى الجمهورية، باعتبار أن التمريض هو العمود الفقري، والركيزة الأساسية للمنظومة الصحية، إضافة إلى أنها ليست مهنة بقدر ماهي رسالة إنسانية سامية.

وأضاف طاهر، أن الدولة بكامل أجهزتها لا تألوا جهدًا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة لقطاع التمريض من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية التي تقدم للمواطنيين.

جاء ذلك خلال حضور محافظ الإسماعيلية، يرافقه اللواء عصام سعد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض المصري، مساعد وزير الصحة لشئون هيئة التمريض، الاحتفال باليوم العالمي للتمريض.

وخلال الاحتفال كرم المحافظ ومدير الأمن والنقيب العام للتمريض، 177 ممرضة من قطاع التمريض بالمحافظة في مقدمتهم رضا صابر السيد التي تعمل بمركز طبي أبو صوير، والتي أصيبت بجلطة نتج عنها بتر إحدى ساقيها، التي طلبت من المحافظ عودتها للعمل واستمرارها فى استكمال مشوارها الوظيفي.

وأعلن محافظ الإسماعيلية، الموافقة على مطلب النقيب العام وأعضاء نقابة التمريض بدراسة تخصيص قطعة أرض لبناء نادي اجتماعي عليها للعاملين بالتمريض.

وتضمنت الاحتفالية تقديم مجموعة من الفقرات والعروض الفنية الغنائية والاستعراضية وعروض التنورة.

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