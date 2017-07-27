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القوات الإسرائيلية تعتقل أحد حراس المسجد الأقصي

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مصراوي Masrawy

القوات الإسرائيلية تعتقل أحد حراس المسجد الأقصي

03:34 م الخميس 27 يوليو 2017

القوات الإسرائيلية تعتقل أحد حراس المسجد الأقصي

غزة- أ ش أ:

اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم الخميس، أحد حراس المسجد الأقصى أثناء محاولته فتح باب "حطة" بالمسجد، حيث أفاد شهود عيان بوجود اعتصامات أمام باب حطة بسبب استمرار إغلاقه.

من جانبه، قال مفتي القدس - وفقا لما أوردته قناة (سكاي نيوز) - "سندخل لنصلي في المسجد الأقصى صلاة العصر، والباب الذي لم يفتح اليوم سيفتح غدا".

فيما حذر قائد "لواء القدس" بالشرطة الإسرائيلية الجنرال يورام هليفي المصليين الوافدين إلى المسجد الأقصى من أنهم قد يدفعون إسرائيل "إلى أبعد مما جرى"، ولوح بمعاملة المصلين بقسوة.

وشدد هليفي، قائلا خلال مؤتمر صحفي عقده قبيل عودة المصلين لأداء الصلاة داخل المسجد الأقصى بعد انقطاع 13 يوما، "لا تختبرونا، لأننا نعرف كيف نرد بحدة وقوة".

كانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت - في وقت سابق - إزالة كل الإجراءات الإضافية التي استحدثتها في محيط المسجد، ومن بينها المسارات والجسور الحديدية التي وضعتها لنصب كاميرات مراقبة عليها.

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