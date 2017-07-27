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الكسواني: لا صلاة في المسجد الأقصى إذا لم يفتح باب حطة

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مصراوي Masrawy

الكسواني: لا صلاة في المسجد الأقصى إذا لم يفتح باب حطة

03:33 م الخميس 27 يوليو 2017

الكسواني: لا صلاة في المسجد الأقصى إذا لم يفتح باب حطة

القدس - (د ب أ):
أكد مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني العودة للاعتصام إذا لم يفتح باب حطة المغلق حتى الآن.

وقال الكسواني ، أمام حشد مع المصلين عند باب الأسباط: "إذا لم يفتح باب حطة سنعود إلى المربع الأول، أي العودة للاعتصام على أبواب المسجد الأقصى".

وذكر "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم أن حراس المسجد الأقصى، وأهالي بيت المقدس، عادوا للاعتصام على بوابات المسجد، عقب فرض قوات إسرائيلية قيودا على دخول عدد من الحراس ورفضهم فتح باب حطة حتى الآن.

وأوضح أن حراس المسجد الأقصى وعقب دخولهم في جولة تفقدية بناء على طلب من المرجعيات الدينية، تجمعوا بالقرب من باب حطة، وطلبوا من شرطة الاحتلال إعادة فتحه، إلا أن الشرطة رفضت ذلك، ما دفع الحراس لرفض خطوة استمرار إغلاق الباب، والإعلان عن الاعتصام مجددا على بوابات الأقصى.

ووزعت شرطة الاحتلال قوائم بأسماء عدد من حراس الأقصى والمقدسيين على البوابات لمنع دخولهم للأقصى، وهو ما يعني فرض شروط وقيود عليهم.

وتسود حالة من التوتر في محيط بوابات الأقصى، ما دفع المقدسيين للتحذير من تفجر الأوضاع في حال لم تنه السلطات الاسرائيلية هذه المظاهر، وإعادة فتح البوابات جميعها دون استثناء أو قيود.

ورفعت إسرائيل فجر اليوم الممرات الحديدية والكاميرات التي كانت نصبتها على مداخل الأقصى، وأعلنت عودة الأوضاع لما قبل 14 من الشهر الحالي، إلا أن المرجعيات الدينية بالقدس أجلت الدخول للأقصى حتى صلاة العصر للتأكد من أن الأمور عادت لما كانت عليه وإزالة كل القيود.

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