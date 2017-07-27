مصراوي يرصد أسعار "الطرح" في وسط البلد

كتبت-هدير غيث:

مع الارتفاع الكبير في أسعار الملابس الجاهزة والأحذية والشنط، ارتفعت أيضاً أسعار الطرح والإيشاربات، حيث تُعتبر من أساسيات ملابس المحجبات.

وتختلف موديلات وأنواع الطرح من حيث الخامة والشكل والماركة. وقد رصد موقع "مصراوي" أسعار "الطرح" فى "ممر الكونتننتال" بوسط البلد، حيث أكد "محمود ناجح" صاحب أحد محلات الطرح أن سعر الـ "ليكرا" 25جنيه، و"الكتان" تتراوح أسعاره من 50 إلى 60 جنيه حسب الخامة.

وأضاف محمود ناجح أن سعر "الفسكوز" يتراوح من 35 إلى 50 جنيه حسب المصري والتركي، و"الاسكارف السادة" سعره 35جنيه، و"الاسكارف المنقوش" يتراوح من 50 إلى 60 جنيه حسب الخامة، أما "الساتان صغير الحجم" فسعره 30جنيه، و"الساتان العريض" 50 جنيه، و"الساتان المشجر التركي" يتراوح سعره من 65 إلى 70 جنيه.

وتابع محمود ناجح أن هناك نوع جديد من الطرح يُسمى "ستارة" يتراوح سعره من 50 إلى 70 جنيه حسب المصري والمستورد، أما "الشيفون المشجر" يتراوح سعره من 45 إلى 50 جنيه حسب الحجم، و"الكريب السادة" سعره 35 جنيه، و"الكريب المشجر" سعره 45 جنيه.

وقالت "بثينة سيد" احدى العاملات فى محل طرح، أن سعر "طرحة الجل" 30 جنيه، والساتان صغير الحجم 30جنيه، والساتان عريض الحجم 40 جنيه، والساتان المشجر"المنقوش" 55 جنيه.

وأضافت بثينة سيد أن سعر "القطن الزبدة" 50 جنيه، و"القطن التركي" 55 جنيه، و"الشيفون السادة" 40 جنيه، و"الشيفون المشجر" يتراوح من 50 إلى 55 جنيه، و"الستارة" 65 جنيه.

من ناحية أخرى، أكد معظم أصحاب المحلات أن أكثر الطرح مبيعاً هى طرح الجل والساتان ​والزبدة والكتان.