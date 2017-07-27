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مران الزمالك| تدريبات استشفائية للأساسيين.. وبرنامج خاص لتجهيز كوفي

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مران الزمالك| تدريبات استشفائية للأساسيين.. وبرنامج خاص لتجهيز كوفي مران الزمالك| تدريبات استشفائية للأساسيين.. وبرنامج خاص لتجهيز كوفي

التحرير

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قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي ، إقامة مران الفريق اليوم الخميس، على جزئين، استعدادًا لمواجهة النصر السعودي بعد غدٍ السبت، بالجولة الثالثة والأخيرة، ضمن منافسات المجموعة الثانية، بالبطولة العربية.

حيث سيخوض اللاعبون الذين شاركوا فى مباراة العهد اللبناني أمس مرانًا استشفائيًا، بينما يخوض الذين لم يشاركوا في المباراة تدريبات كاملة بملعب برج العرب.

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كما قرر الجهاز الفنى وضع برنامج خاص للبوركيني محمد كوفي من أجل تجهيزه خلال معسكر الفريق الحالى فى الإسكندرية، بعد أن عاد لصفوف الزمالك عقب انتهاء إعارته للاتفاق السعودي بنهاية الموسم الحالى.

يذكر أن الزمالك تعادل في لقاءه الأول بالبطولة العربية، مع الفتح الرباط المغربي (2-2)، قبل أن يتلقى هزيمة مفاجئة أمام العهد اللبناني بهدف دون رد.

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التحرير

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