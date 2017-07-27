عبد الحفيظ: الفيصلي طلب ضم مؤمن زكريا.. وهذه شروط رحليه

التحرير

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قال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إنّ نادي الفيصلي السعودي، تقدم بعرض رسمي من أجل استعارة مؤمن زكريا جناح الفريق، لمدة عام.

واضاف عبد الحفيظ، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، أنّ العرض لم يتضمن مبلغ مالي محدد، مؤكدًا أنه سيتم عرض الموضوع علي الكابتن حسام البدري المدير الفني للقلعة الحمراء، لمعرفة رأيه وقراره.

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وتابع عبدالحفيظ، أنه في حال رفض العرض سيبقي اللاعب صاحب الـ(29 عامًا) معنا، أما في حالة موافقته فسننتقل إلى التفاوض المالي، الذي يجب أن يكون بقيمة مؤمن والنادي، خاصة أن اللاعب مقيد إفريقيًا واحد الركائز الأساسية للفريق.

يذكر أن نادي الفيصلي احتل الموسم الماضي المركز التاسع بجدول ترتيب دوري جميل السعودي للمحترفين برصيد 28 نقطة، بقيادة مديره الفني الإيطالي جيوفاني سوليناس.