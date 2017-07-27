طارق يحيى: واثق من تخطى الكبوة.. والزمالك سيظل كبيرًا

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أكد طارق يحيي المدرب العام لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك ثقته في قدرة لاعبيه علي تخطي الكبوة التى تعرض لها الفريق مؤخرًا في البطولات التي شارك فيها.

وطالب يحيى الجميع بالوقوف خلف الزمالك، مشددًا على الثقة الكاملة في لاعبيه لتخطى المباراة المهمة أمام المصري البورسعيدي، في نصف نهائي كأس مصر، موضحًا أن الزمالك كبير وسيظل كبيرًا مهما حدث من كبوات.

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وحرص المدرب العام للزمالك على عقد جلسة خاصة مع اللاعبين اليوم بمعسكر الفريق فى الإسكندرية، طالبهم خلالها بالتركيز في مباراة المصري المقرر اقامتها يوم 9 أغسطس في نصف نهائي كأس مصر، وشدد لهم يحيى خلال الجلسة على ثقته فيهم وفي قدراتهم الفنية.