حجازي يرفض «الخمر» ويكتفي بجائزة أفضل لاعب مع ويست بروميتش

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منح نادي ويست بورميتش ألبيون الإنجليزي، النجم المصري أحمد حجازي، المنضم حديثًا للفريق، جائزة أفضل لاعب في المباراة الأخيرة التي خاضها أمام بورتون ألبيون، مساء أمس الأربعاء.

ونشرت الصفحة الرسمية لويست بروميتش، عبر موقع التواصل الاجتماعي، عدد من الصور لحجازي من المباراة، معلنة عن فوزه بلقب أفضل لاعب في المباراة.

وشارك «حجازي»، في فوز ويست بروميتش، على بورتون ألبيون، بهدف دون رد، وقدم أداءً رائعًا في مباراته الثالثة مع الفريق التي يخوضها بشكل أساسي، منذ استعارته من النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وأشارت تقارير صحفية، إلى أن المدافع الدولي رفض استلام «زجاجة خمر»، تقدمها الشركة الراعية للبطولة، مع درع رجل المباراة، مكتفيًا بالجائزة المدون عليها عبارة «man of the match».