رئيس الزمالك يحيل إيناسيو للتحقيق ويشكوه للفيفا

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أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن هناك جلسة سيتم عقدها مع البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي، سيتم فيها التحقيق معه حول تحاوزاته الأخيرة.

وأضاف منصور في تصريحات للمركز الإعلامي للزمالك، أنه يحمل إيناسيو مسئولية الخروج من البطولة العربية، وذلك لإصراره على اجراء تعديلات في التشكيل واللعب بلاعبين جدد بعد أيام قليلة من التعاقد معهم.

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وأوضح رئيس الزمالك، أن النادي جهز ملفا كاملا بالمستندات لإرساله إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد إيناسيو للحفاظ على حقوق النادي.

وأشار مرتضى منصور إلى أنه يثق في الجهاز المعاون الحالي بقيادة طارق يحيى وقدرته على العودة بالفريق.