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سفير كوريا الجنوبية: لهذا السبب فُرضت عقوبات "النووي" على كوريا الشمالية دون إسرائيل

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مصراوي Masrawy

سفير كوريا الجنوبية: لهذا السبب فُرضت عقوبات "النووي" على دون إسرائيل

03:17 م الخميس 27 يوليه 2017

سفير كوريا الجنوبية

الإسكندرية – محمد البدري:

قال سفير كوريا الجنوبية بمصر "يو سون جو"، إن كوريا الشمالية أصبحت توجه كل قوتها في تطوير النووي والأسلحة النووية وبسبب هذا بدأ المجتمع يتبع معها سياسة العزل عنه ويفرض عليها عقوبات"، مشيرصا إلى أن تخبط السياسات التي تتبعها إدارة كوريا الشمالية تؤجج سوء موقفها دوليًا.

وأضاف "يو سون جو" في تصريح صحفي له، اليوم الخميس، على هامش انطلاق أسبوع الثقافة الكوري بمكتبة الإسكندرية: "أمامنا طريقين للخروج من أزمة كوريا الشمالية، أولها فرض عقوبات عليها من قبل مجلس الأمن، وثانيها سياسة الحوار من قبل الأمم المتحدة والدول ذات الصلة بالأمر".

وردا على سؤال بشأن اختلاف الموقف الدولي في فرض عقوبات دولية على كوريا الشمالية، وعدم فرض عقوبات مماثلة على إسرائيل التي تمتلك قدرات نووية حاليًا، واحتمالية وجود ازدواجية في معايير الأمم المتحدة ومجلس الأمن في التعامل مع الموقفين، أوضح السفير أن هناك اختلافًا في موقف إسرائيل، لأنها لا تهدد باستخدام السلاح النووي وتحاول تأسيس الدبلوماسية في التعامل مع القضايا المتعلقة بها، في حين تلوح كوريا الشمالية دائمًا باستخدام ضربات نووية.

وأشار إلى أنه قد يكون بالفعل هناك اختلاف في تقييم موقف البلدين من حيث فرض العقوبات، إلا أنه في الوقت نفسه يشهد المجتمع الدولي واجتماعات الأمم المتحدة العديد من مواقف الشجب والإدانة تجاه بعض الممارسات الإسرائيلية.

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