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تدمير 5 أوكار إرهابية و14 عبوة ناسفة ضمن عملية «حق الشهيد» (صور)

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تدمير 5 أوكار إرهابية و14 عبوة ناسفة ضمن عملية «حق الشهيد» (صور) تدمير 5 أوكار إرهابية و14 عبوة ناسفة ضمن عملية «حق الشهيد» (صور)

التحرير

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تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني استكمال المرحلة الرابعة لعملية حق الشهيد لليوم العاشر على التوالي، استمرارا لجهود القوات المسلحة في مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة، العقيد تامر رفاعي، إن قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني بالتعاون مع القوات الجوية داهمت بؤرا إرهابية بشمال سيناء، ما أسفر عن القضاء على تكفيري واكتشاف وتدمير 5 أوكار خاصة العناصر التكفيرية، و23 دراجة نارية، و14 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات على محاور التحرك.

وأضاف المتحدث العسكري، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" أنه تم ضبط كمية من الأسلحة والذخائر، بعض الوثائق الخاصة بالعناصر التكفيرية، أجهزة كمبيوتر ومعدات اتصال وتصوير واحتياجات إدارية وطبية، وكمية من قطع غيار السيارات والدراجات النارية.

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