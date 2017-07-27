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خطيب الأقصى: التحرك العربي لم يصل للمستوى المطلوب (فيديو)

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خطيب الأقصى: التحرك العربي لم يصل للمستوى المطلوب (فيديو) خطيب الأقصى: التحرك العربي لم يصل للمستوى المطلوب (فيديو)

التحرير

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استنكر الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، تعامل الدول العربية مع أزمة المسجد الأقصي، موضحا أن التحرك العربي تجاه أزمة الأقصى لم يصل للمستوى المطلوب.

أضاف صبري، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الخميس، مع قناة "سي بي سي إكسترا": "المصلون الفلسطنيون يهللون ويكبرون فرحًا بعودة الأقصى، وإزالة البوابات الإلكترونية عن المسجد الأقصى".

وخرج الفلسطينيون وهم يغنون ويرقصون، ويطلقون الألعاب النارية، بينما كانت تزيل إسرائيل البوابات والحواجز الإلكترونية من باب الأسباط قرب الحرم الشريف في الساعات الأولى، من صباح اليوم.

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كان مئات الفلسطينيين احتشدوا في الشوارع، وأدوا الصلوات خارج أسوار المدينة القديمة احتجاجا على الإجراءات الإسرائيلية، وحدثت اشتباكات يومية بين قوات الأمن والمحتجين، بعد تنصيب البوابات الإلكترونية.

 

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التحرير

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