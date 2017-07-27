محافظ مطروح: الخطة الاستثمارية للعام الحالي بلغت مليار جنيه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كتب: محمد العمدة

أكد اللواء علاء أبوزيد محافظ مطروح، أن الموازنة المالية للخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح عام 2016 /2017 بلغت 931 مليون جنيه، منها 108 مليون جنية اعتماد حكومي، مضيفًا أن هذه الخطة لم تحدث من قبل في تاريخ المحافظة لتلبية كافة مطالب المواطنين في القطاعات المختلفة الكهرباء والرصف وتحسين البيئة.

وأضاف المحافظ أنه تم الدفع بجهود الاستثمار والتنمية بمطروح مع عقد مؤتمر مطروح الاقتصادي الدولي الأول فى أكتوبر 2015 والتوقيع على 18 مشروع بتكلفة استثمارية بلغت 120 مليار جنيه، وجاري إقامة 11 مشروعًا باستثمارات ٢٢ مليار جنيه مع تطلع مطروح إلى المزيد من الاستثمارات والاستغلال الأمثل لمقومات وموارد مطروح العالمية.

شاهد أيضا

وأشار إلى أننا نعمل بتوجيهات ورؤى رئيس الجمهورية على تغيير مطروح من كافة الأوجه وتحقيق التنمية الحقيقية على أراضيها مع التحرك بالتوازي لحل جميع المشكلات التي كان يعاني منها أبناء مطروح خلال سنوات طويلة مثل مشكلة (نقص المياه ودعم منظومة النقل الجماعي خارج الصندوق بمساهمات رجال الأعمال دون تحميل موازنة المحافظة أي تكلفة).

وتابع "أبو زيد" بالقول: إنه "تم تطوير مصنع تعبئة البوتاجاز بأحدث التقنيات بتكلفة 10 ملايين جنيه كمساهمة من رجال الأعمال بمطروح، دون تحميل موازنة المحافظة أي تكلفة أيضًا، بالإضافة إلى حل مشكلة مصنع التمور بسيوة المتوقف منذ 10 سنوات من خلال تطويره بخبرة إمارتية".