الاحتلال يستمر في إغلاق باب حطة مغلق وحراس الاقصى ينسحبون

القاهرة - (مصراوي):

هتف المصلون أمام باب حطة للمسجد الاقصى ورفضوا الدخول على صلاة العصر حتى يقوم الاحتلال بفتح باب حطة، لاكتمال إزالة كافة التعديات عن المسجد.

وخرج عدد من حراس المسجد الأقصى من المسجد بعد دخوله بعدة دقائق لمنعهم من فتح باب حطة - أحد أبواب الأقصى، بحسب وكالة أنباء "معا" الفلسطينية.

وأوضحت "معا" أن عددا من الحراس دخلوا الاقصى عبر باب المجلس بعد صلاة الظهر لتهيئة المسجد لدخول المصلين إليه عند صلاة العصر، ولدى توجههم الى باب حطة لفتحه لاحقهم الضباط وأفراد المخابرات الاسرائيلية ومنعتهم من ذلك فيما قال احدهم "بالحلم تفتح الباب".

وأوضح حراس الاقصى أن مخابرات وضباط الاحتلال حاولت عرقلة ومنع دخول مجموعة من الحراس إلى الأقصى، حيث كان بحوزة الضابط قائمة تضم اسماء لموظفي الأوقاف يمنع دخولهم الى الأقصى ثم سمح لهم بالدخول.

وأوضح أحد الحراس المدرج اسمه بالقائمة: عندما دخلت إلى الأقصى قال لي الضابط "اليوم دخلت ثم ستمنع "!

ويتواجد حراس المسجد على بابي المجلس والأسباط مستمرين بالرباط بسبب إغلاق باب حطة، بانتظار ساعات عصر اليوم حتى بدء دخول المصلين للمسجد حسب الموعد المقر الا وهو صلاة العصر.