سنغافوري يحصل على "نوبل الآسيوية" لتقديمه وجبات ساخنة للفقراء

مانيلا - (د ب أ):

أعلن منظمون في الفلبين، اليوم الخميس، أن رجل الأعمال السنغافوري المتقاعد توني تاي، 70 عاما، هو واحد من الستة الفائزين هذا العام بجوائز "رامون ماجسايساي"، وهي جائزة آسيوية تعادل "نوبل".

وكان تاي قد رغب في مشاركة ما يملكه في الحياة من أجل مجتمع أفضل . ولذلك أسس في عام 2003 جمعية خيرية توفر الوجبات الساخنة بالمجان للفقراء.

وأعلن المنظمون أن الفائزين الآخرين هذا العام هم: المعلم والمستشار السريلانكي جيتسي شانموجان ، والمؤرخ الياباني يوشياكي إيشيزاوا، والمسؤولة الحكومية الفلبينية ليلى دي ليما ، والإندونيسي عبدون نابابان، ورابطة المسرح التعليمي الفلبينية.

وتوزع مؤسسة تاي غير الربحية، التي تعتمد على العمل التطوعي "ويلينج هارتس" الوجبات الساخنة والمغلفة يوميا على المحتاجين في سنغافورة . ويمثل الفقراء نحو 10% من إجمالي سكان سنغافورة البالغ عددهم 7ر5 مليون نسمة .

كانت المؤسسة الخيرية قد بدأت بـ 11 متطوعا وكانت توزع 300 وجبة يوميا، والآن توفر الوجبات المجانية لخمسة آلاف شخص، إضافة إلى توسيع خدماتها لتشمل الرعاية المجانية للعيون والأسنان.

يشار إلى أن جائزة رامون ماجسايساي تأسست عام 1957 تكريما لذكرى الرئيس الفلبيني الراحل رامون ماجسايساي، الذي توفي في حادث طائرة قبل ذلك بعام وتخليدا لنموذجه القيادي .