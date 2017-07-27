علام: "الأعلى لمواجهة الإرهاب" يتصدى لمخططات هدم الدولة

كتبت-مروة شوقي:

اعتبر اللواء فؤاد علام، مساعد وزير الداخلية الأسبق، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف، بأنه "الأسلوب العلمي السليم لمواجهة العنف".

و"علام" هوّ أحد أعضاء المجلس الذي أصدر الرئيس السيسي، مساء الأربعاء، قرارًا بإنشائه لمواجهة الإرهاب والتطرف، وحشد الطاقات المؤسسية والمجتمعية للحد من مسببات الإرهاب ومعالجة آثاره.

وقال علام لمصراوي اليوم الخميس: "أشكر الرئيس على ثقته واختياره لنا".

وأشار علام إلى أن الهدف من إنشاء المجلس، وضع استراتيجية لمواجهة الإرهاب، ودراستها بعمق ومتابعة تنفيذها بشكل مستمر لإجراء أي تطوير إن تطلب الأمر ذلك.

وبحسب الخبير الأمني، فإن اختيار الأعضاء من مجالات مختلفة يأتي من حتمية تضافر الجهود على كافة المستويات دينيًا وثقافيًا واجتماعيًا وسياسيًا، للتصدي لمخططات هدم الوطن، مضيفًا:"نحن نكمل دورنا الوطني بمساندة الدولة فيما تقوم به من مجهود في مواجهة الإرهاب والتطرف لحماية الوطن".