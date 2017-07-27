محافظ القاهرة: تخصيص 6 وحدات لسكان عقار "الوايلي" المنهار

القاهرة - (أ ش أ):

قرر المهندس عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، تخصيص 6 وحدات سكنية لسكان العقار المنهار بحي الوايلي بديلاً عن وحداتهم السكنية، وذلك فور الانتهاء من إجراء البحث اللازم من جانب الحي وقسم الشرطة، وانتهاء إجراءات الحصر والإجراءات الإدارية اللازمة من الحي.

كما قرر المحافظ تكليف الحي بتشكيل لجنة لمعاينة العقار والعقارات المجاورة له لتحديد مدى تأثير العقار المنهار عليهم وعمل الصلبات اللازمة لتأمين المارة لحين الانتهاء من إزالة العقار بالكامل.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تلقت بلاغاً من الحي بأنه تم إخلاء العقار رقم 9 شارع الصيفي المتفرع من شارع ماهر بالوايلي من السكان نظراً لخطورته الداهمة وتوقع انهياره في أي لحظة وهو مكون من دور أرضي وخمسة أدوار متكررة تضم شقة واحدة بكل دور، وقد تم إخلاء السكان واستضافتهم بدار المواساة ولدى أقاربهم لحين الانتهاء من الإجراءات اللازمة، ولم يؤد انهيار العقار إلى وجود أي إصابات بين السكان أو المواطنين.

وأكد اللواء عصام كمال رئيس حي الوايلي، أنه تم فرض طوق أمني حول العقار للحفاظ على ممتلكات السكان وإخطار شركات المياه والكهرباء والغاز لقطع المرافق عن العقار فور إخلائه ، وتكليف أحد المقاولين ﻹزالة الأنقاض فور انتهاء النيابة العامة من معاينتها.