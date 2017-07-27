المرأة المعجزة.. تُرضع الأطفال بـ 7 لتر لبن يوميًا

كتبت- هاجر حاتم:

أدهشت "إليزابيث سيرندون" 29 عامًا الكثيرين بالولايات المتحدة بإنتاجها كم هائل من لبن الرضاعة والتبرع به للأطفال الذين تعاني أمهاتهم من مشاكل في لبن الأم، وكل الرضع الذين لا يستطيعون الحصول عليه.

لاحظت سيرندون عند ولادة طفلتها الأولى منذ عامين أنه لديها وفر كبير من لبن الرضاعة، وعند ولادة طفلتها الثانية صوفيا منذ 6 أشهر لاحظت فرط أكبر، لهذا قررت أن تتبرع به، وفقًا لما ذكرته مجلة ميرور.

تقضي سيرندون 10 ساعات يوميًا في وضع لبن الأم الخاص بها وتعبئته بأكياس خاصة بالتخزين، حيث تقوم بالرضاعة الطبيعية مرة في الصباح بعد وجبة الإفطار، ومرة بعد وجبة الغداء، ومرة بعد وجبة العشاء، ومرة في منتصف الليل.

تنتج إليزابيث حوالي 1.75 جالون، أي ما يعادل 7 لتر من اللبن الطبيعي، وتقوم بالتبرع بنصفه للأمهات والنصف الآخر لبنك الحليب في كاليفورنيا، والذي تتقاضى منه أجر زهيد تصرف به على معدات التخزين والتعبئة، حيث تمتلك إليزابيث 4 ثلاجات لتبريد اللبن في منزل زوجها وطفلتيها.

وذكرت إليزابيث أن البعض قد حذروها من احتمالية نقص اللبن لديها، وربما قد يأتي اليوم الذي لا تجد فيه اللبن لابنتها صوفيا، إلا أنها أصرت على التبرع بالرضاعة الطبيعية للأطفال المحتاجين.

كما أضافت "اللبن مثل الذهب السائل، لا ينبغي أبدا أن يلقى بعيدا، وهناك حاجة عالية لذلك".