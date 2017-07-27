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طائرات عراقية تلقي منشورات فوق مناطق سيطرة داعش غربي البلاد

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مصراوي Masrawy

طائرات عراقية تلقي منشورات فوق مناطق سيطرة داعش غربي البلاد

02:26 م الخميس 27 يوليو 2017

طائرات عراقية تلقي منشورات فوق مناطق سيطرة داعش غربي البلاد

طائرات عراقية تلقي منشورات فوق مناطق سيطرة داعش

العراق - (د ب أ):

أعلن مصدر عسكري عراقي، اليوم الخميس، قيام الطيران الحربي بإلقاء ملايين المنشورات فوق أقضية غرب العراق القريبة من الحدود مع سورية والأردن تعدهم بقرب تحرير مناطقهم من تنظيم "داعش".

وقال العقيد ياسر جبار لوكالة الأنباء الألمانية، إن الطيران الحربي العراقي قام بإلقاء ملايين المنشورات على أقضية وقصبات غربي العراق كعانه وراوة والقائم ،أقصى غرب العراق المحاذية للحدود مع الأردن وسورية غربا والتي يسيطر عليها تنظيم داعش .

وأضاف جبار أن المنشورات تدعو سكان تلك المناطق بعدم السماح للإرهابيين باستمالة أبناءهم، ويكونوا تحت صفوف التنظيم لمحاربة الجيش العراقي ،فضلا عن قرب طرد تنظيم داعش، وأخذ الثأر منه جراء قيامه بقتل آلاف المدنيين الأبرياء .

وبين أن المنشورات دعت أيضا الى عدم الاقتراب من مواقع داعش بعد زيادة عدد الغارات الجوية .

وتشهد أقضية وقصبات غرب العراق سيطرة واسعة لتنظيم داعش منذ منتصف عام 2014،عقب انسحاب القوات العسكرية من تلك المناطق في عهد حكومة نوري المالكي.

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مصراوي Masrawy

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