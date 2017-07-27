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تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم يعقد اجتماعه الأول

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مصراوي Masrawy

تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم يعقد اجتماعه الأول

02:15 م الخميس 27 يوليو 2017

تيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم يعقد اجتماعه الأول

القاهرة - (مصراوي):
عقد المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطنى بالعراق، اجتماعه الأول، أمس، فى مكتب السيد عمار الحكيم، وانتخب حميد معلة الساعدى رئيساً للمؤتمر العام التأسيسى للتيار، كما تداول المجتمعون عدد من المواضيع الهامة المرتبطة بالشأن الداخلي للتيار والساحة الوطنية العراقية.

وخرج بعدد من التوصيات، منها تثمين المكتب السياسي مواقف ومشاعر أبناء تيار شهيد المحراب وعزيز العراق فى تأييدهم وانضمامهم لتيار الحكمة الوطنى بقيادة "الحكيم "، ويؤكد التزام التيار بمنهج ومباديء و مسار شهيد المحراب الخالد وعزيز العراق الراحل ويدعو جميع المنتمين إلى تيار الحكمة الوطنى بتهدئة النفوس والسير نحو العمل الجاد الوطنى المثمر والمثابر.

وقرر التيار فى اجتماعه، أن يطلق المكتب السياسى رسالة التقدير و الاحترام للإخوة في المجلس الأعلى الإسلامى العراقي، مؤكدا بأن روابط التأريخ و الأخوة والمحبة ستبقى مستمرة معهم كحلفاء أساسيين له فى الساحة الوطنية العراقية.

وأشاد المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطنى بمواقف القوى السياسية و الاجتماعية العراقية المرحبة والمهنئة بتشكيله الجديد ويؤكد على استمرار نهج قيادته فى التواصل والتشاور والانفتاح على جميع هذه القوى الوطنية نحو تحقيق أهداف أبناء الشعب.

كما رحب بمشاركة وتعاون جميع النخب والكفاءات التيارية والوطنية فى كتابة النظام الداخلى لتيار الحكمة وبرامجه المستقبلية، كما تقرر تشكيل لجنة للتنسيق مع أعضاء المجلس الأعلى لفك جميع الارتباطات المتعلقة بالمرحلة السابقة.

كان عمار الحكيم، رئيس التحالف الوطنى العراقى، استقال من رئاسة المجلس الأعلى الإسلامى وأسس تيار الحكمة الوطنى، قبل أيام قليلة.

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مصراوي Masrawy

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