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التعليم: 30 ألف طالب من ذوي الإعاقة مدمجين بمدارس التعليم العام

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مصراوي Masrawy

التعليم: 30 ألف طالب من ذوي الإعاقة مدمجين بمدارس التعليم العام

02:26 م الخميس 27 يوليو 2017

التعليم: 30 ألف طالب من ذوي الإعاقة مدمجين بمدارس التعليم العام

وزارة التربية والتعليم

كتبت-ياسمين محمد:

عقدت الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف"، ورشة عمل حول ركائز عملية دمج الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة في مدارس التعليم العام.

ووفقا لبيان اليوم الخميس، شارك في الورشة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، والدكتور أحمد آدم مدير عام تنمية التربية الخاصة، وعدد من العاملين في مجال الدمج من الميدان من محافظات: القاهرة، وأسيوط، وسوهاج.

استهدفت الورشة معلمين غرف مصادر ومديري مدارس وأخصائين من الميدان و أعضاء المكتب الفني بالادارة المركزية للتربية الخاصة و مكتب مدير عام تنمية التربية الخاصة، و دارت حول مهام وتوصيف معلم غرفة المصادر والأدوار الرئيسية لفرق التشخيص، والقبول، والتوعية.

جدير بالذكر أن عدد طلاب الدمج (الطلاب ذوي الاعاقة البسيطة المدمجين بمدارس التعليم العام) في تجاوز 30 ألف طالب في جميع المراحل بما فيها التعليم الفني.

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