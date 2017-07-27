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سفير كوريا الجنوبية: 20 ألف مصري يعملون في مؤسسات كورية (صور)

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مصراوي Masrawy

سفير كوريا الجنوبية: 20 ألف مصري يعملون في مؤسسات كورية (صور)

02:21 م الخميس 27 يوليو 2017

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الإسكندرية - محمد البدري:

قال "يون سون جو" سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، إنه على الرغم من نجاح بلاده في التسويق لمنتجاتها في السوق المصرية، إلا أنهم يسعون للترويج في أكثر من مجال داخل وعلى رأسها نشر الثقافة الكورية بالإضافة إلى لمساعي الترويج التعليمي.

وأضاف خلال كلمته في انطلاق فعاليات أسبوع الثقافة الكورية المنعقدة بمكتبة الإسكندرية اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، أنه يمكن افتتاح مركز ثقافي كوري جديد بمحافظة الإسكندرية، مماثل لنظيره في القاهرة، مشيرًا إلى أن كوريا الجنوبية تهتم بالعلاقات الدبلوماسية والثقافية بين البلدين، مثلما تهتم بالعلاقات الاقتصادية.

وأبدى "جو" سعادته عن ما وصفه بالصورة الذهنية المنطبعة لدى المصريين عن سمعة المنتجات الكورية، والتي عكست حجم التقدم الاقتصادي والتكنولوجي الكوري الجنوبي، مبينًا أن قرابة 20 ألف مواطن مصري، يعملون في مؤسسات كورية في مصر خاصة وأن الأخيرة تعتبر أحد أهم الأسواق للمنتجات الكورية.

وأشار إلى أن كوريا الجنوبية، ليست بلدًا اقتصاديًا فقط، وإنما تتمتع أيضًا بازدهار تاريخي وثقافي، بما يعزز من التبادل في مجال الثقافي وشتى المجالات بين البلدين، مبينًا أن ذلك يرجع إلى اهتمام كلا البلدين بالناحية التاريخية والدبلوماسية، لاسيما وأن العلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا الجنوبية بدأت عام 1994.

وعن الترويج التعليمي أوضح أن هناك قسمًا للهندسة الكورية في اثنين من الجامعات المصرية، بالإضافة إلى نشر أنشطة تعليم اللغة الكورية والتي استفاد منها 1400 مواطن مصري حتى الآن، علاوة على قيام مؤسسات كورية بعروض موسيقية، مبينًا أن ذلك سيزيد من الاهتمام بالثقافة الكورية والتي ستسمح بزيادة الوفود والأنشطة الكورية إلى الإسكندرية، كلما زاد عدد الطلاب.

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