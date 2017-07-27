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القيسي حكمًا لمواجهة الأهلي ونصر حسين داي

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القيسي حكمًا لمواجهة الأهلي ونصر حسين داي القيسي حكمًا لمواجهة الأهلي ونصر حسين داي

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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد العربي لكرة القدم، أسماء طاقم تحكيم مباراة الأهلي ونصر حسين داي الجزائري، المقرر لها غدًا الجمعة، في التاسعة مساءً، على ملعب السلام، لحساب منافسات المرحلة الثالثة والأخيرة لحساب المجموعة الثالثة، بالبطولة العربية للأندية.

وسيقود المباراة الحكم العراقي علي صباح القيسي، ويعاونه كل من وليد محمد علي من السودان، وأمين حلبي من فلسطين، فيما سيكون الحكم الرابع بوشعيب لمغيفري.

وسيكون مراقب المباراة السوداني طارق عطا صالح، ومراقب الحكام عبد الرحمن الزيد.

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يذكر أن الأهلي خسر مباراته الأولى أمام الفيصلي الأردني، قبل أن يحقق الفوز على الوحدة الإماراتي بهدفين مقابل لا شئ، ويسعى للفوز على نصر حسين داي بقيادة مديره الفني حسام البدري، الذي سيقود المباراة بعد العودة من كندا، من أجل المحافظة على حظوظه في التأهل.

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