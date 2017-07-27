شبانة «يقلد» مرتضى منصور على الهواء (فيديو)

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

سخر الإعلامي محمد شبانة، من مشهد محاولة علاء مقلد، مدير عام نادي الزمالك، إعطاء الهاتف لطارق يحيى المدرب العام لفريق الكرة بالنادي الأبيض، في المؤتمر الصحفي، لمباراة العهد اللبناني، أمس الأربعاء.

وقال «شبانة»، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «م الآخر» الذي يقدمه عبر إذاعة «نغم FM»، «عايزين أي مخرج كوميدي محتاج يتفرج على المشاهد دي هتفيده جدًا، عايزين نتخيل المكالمة دي هيبقى شكلها إيه»، قبل أن يقوم بتمثيل تخيلي للمشهد مقلدًا الطريقة الشهيرة لانفعال مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء.

شاهد أيضا

وودع فريق الزمالك البطولة العربية للأندية، بنسبة كبيرة، بعدما تلقى الهزيمة على يد نظيره العهد اللبناني، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء، على استاد الإسكندرية، لحساب الجولة الثانية من المجموعة الثانية بالبطولة.