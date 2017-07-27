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الإحصاء: 74.6 ألف جنيه متوسط الأجر السنوي للعامل بالقطاع العام

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الإحصاء: 74.6 ألف جنيه متوسط الأجر السنوي للعامل بالقطاع العام الإحصاء: 74.6 ألف جنيه متوسط الأجر السنوي للعامل بالقطاع العام

التحرير

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم ،الخميس، أن متوسط الأجر السنوى للعامل فى شركات قطـاع الأعمال العـام والقطاع العام، بلغ 74.6 ألف جنيه عام 2015/ 2016، فى مقابل 62.3 ألـف جنيه عام 2014/2015، بنسبة زيادة قدرها 19.8%.

وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطـاع الأعمال العـام والقطاع العام (عـدا البنوك وشركات التأمين) لعــام 2015/2016، إن إجمالى قيمة الأجور بلغ 46.6 مليار جنيه عام 2015/2016، مقابل38.8 مليــار جنيه، عـام2014/2015، بنسبــة زيادة قدرها 20.2%.

وأشار جهاز الإحصاء الى أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ بلغت 32.8 مليار جنيه عـام 2015/2016، مقابل 26.2 مليار جنيه عـام 2014/2015، بنسبة زيادة قـدرها 25.4%، وذلك نتيجة سياسات الاصلاح الاقتصادى والهيكلى بالقطاع وزيادة طاقته الإنتاجية.

وجاءت أهم مؤشرات النشرة وفقا لما يلى:

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-بلغت قيمة مشروعات القطاع العام تحت التنفيذ 5.2 مليارجنيه عام 2015/2016، مقابل 4.2 مليار جنيـه عام 2014/2015 ، بنسبة زيادة قدرها 22.1%.

-بلغت قيمة المخصصات 31.7 مليار جنيه عام 2015/2016، مقـابل28.3 مليار جنيه عام 2014/ 2015، بنسبة زيادة قدرها 12.2%.

- بلغت قيمة الأجور 17.8مليار جنيه عام 2015/ 2016، مقابل 15.9مليار جنيه عام 2014/2015، بنسبة زيادة قدرها 11.8%.

 

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