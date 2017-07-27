الإحصاء: 74.6 ألف جنيه متوسط الأجر السنوي للعامل بالقطاع العام

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم ،الخميس، أن متوسط الأجر السنوى للعامل فى شركات قطـاع الأعمال العـام والقطاع العام، بلغ 74.6 ألف جنيه عام 2015/ 2016، فى مقابل 62.3 ألـف جنيه عام 2014/2015، بنسبة زيادة قدرها 19.8%.

وأوضح جهاز الإحصاء من خلال النشرة السنوية للإحصاءات والمؤشرات المالية لشركات قطـاع الأعمال العـام والقطاع العام (عـدا البنوك وشركات التأمين) لعــام 2015/2016، إن إجمالى قيمة الأجور بلغ 46.6 مليار جنيه عام 2015/2016، مقابل38.8 مليــار جنيه، عـام2014/2015، بنسبــة زيادة قدرها 20.2%.

وأشار جهاز الإحصاء الى أن قيمة المشروعات تحت التنفيذ بلغت 32.8 مليار جنيه عـام 2015/2016، مقابل 26.2 مليار جنيه عـام 2014/2015، بنسبة زيادة قـدرها 25.4%، وذلك نتيجة سياسات الاصلاح الاقتصادى والهيكلى بالقطاع وزيادة طاقته الإنتاجية.

وجاءت أهم مؤشرات النشرة وفقا لما يلى:

شاهد أيضا

-بلغت قيمة مشروعات القطاع العام تحت التنفيذ 5.2 مليارجنيه عام 2015/2016، مقابل 4.2 مليار جنيـه عام 2014/2015 ، بنسبة زيادة قدرها 22.1%.

-بلغت قيمة المخصصات 31.7 مليار جنيه عام 2015/2016، مقـابل28.3 مليار جنيه عام 2014/ 2015، بنسبة زيادة قدرها 12.2%.

- بلغت قيمة الأجور 17.8مليار جنيه عام 2015/ 2016، مقابل 15.9مليار جنيه عام 2014/2015، بنسبة زيادة قدرها 11.8%.