رئيس الوزراء يلتقي نائب العاهل الأردني

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لتقى شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الأمير فيصل بن الحسين، نائب العاهل الأردني الملك عبد الله الثانى، لبحث آليات تعزيز التعاون بين مصر والأردن في كل المجالات.

جاء ذلك في إطار زيارة رئيس الوزراء للأردن، التي رأس خلالها وفد مصر في اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التي تعقد أعمال دورتها الـ27 في العاصمة عمان، وتناول الاجتماع التأكيد على أهمية البناء على نتائج اجتماعات اللجنة العليا المشتركة، وتفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف القطاعات.

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واستعرض نائب العاهل الأردني، الجهود التي قامت بها الأردن بقيادة الملك عبد الله، لإيجاد حل سريع لأزمة الحرم القدسي الشريف، وفتح المسجد الأقصى بشكل كامل، بما يضمن عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه بشكل كامل قبل اندلاعها، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي، وتم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال مختلف التحديات التى تشهدها المنطقة، بما يخدم قضايا الأمة العربية ويحقق الأمن والاستقرار لشعوبها.

ونقل نائب العاهل، تحيات الملك عبد الله للرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما أكد رئيس الوزراء، على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وقيادتيهما، لافتا إلى حرص مصر على التنسيق والتشاور المستمر مع الأردن تجاه مختلف القضايا.