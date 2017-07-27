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داعية: الجنسية المصرية لها هيبة.. ومن لا وطن له بلا شرف (فيديو)

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داعية: الجنسية المصرية لها هيبة.. ومن لا وطن له بلا شرف (فيديو) داعية: الجنسية المصرية لها هيبة.. ومن لا وطن له بلا شرف (فيديو)

التحرير

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قال الشيخ صبري الفواخري، الداعية الإسلامي، إنه مهما حاول معدومو الإيمان أن ينالوا من لن يفلحوا، موضحا: "قديما علمونا من لا وطن له لا شرف ولا عرض له".

أضاف الفواخري، خلال لقائه، اليوم الخميس، مع الإعلامية نيفين سليم، ببرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور": "لا يستوي من يبيع نفسه للدول الممولة للإرهاب من مع يضحي من أجل بلده، فالأول باع وطنه وكرامته ولا يمكن أن نساويه بمن يضحي بنفسه من أجل الوطن".

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وذكر: "الجنسية المصرية لها هيبة كبيرة على عكس الجنسيات الأخرى، حتى الأمريكية"، مؤكدا أن الإنسان الذي يبيع نفسه للشيطان والإرهاب معدوم الإيمان.

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التحرير

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